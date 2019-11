Mourinho invita al recogepelotas a comer con el equipo

EFE

El recogepelotas que propició, con su rapidez, el empate momentáneo entre Tottenham Hotspur y Olympiacos griego, ha sido recompensando por José Mourinho con una invitación a comer este sábado con el resto del equipo.

¿Qué los alcanzapelotas no juegan? ¡En Tottenham jugamos TODOS! Si no pregúntenle a Callum... ⚽👦👏 #VamosSpurs ⚪️ #COYS pic.twitter.com/ORtIGtsaoa

Callum Hynes estuvo avispado para entregar rápidamente el esférico en un saque de banda a Serger Aurier para que este pusiera el esférico en juego y la jugada terminase con el 2-2 del Tottenham, que acabaría ganando por 4-2 en el encuentro de Liga de Campeones.

Ball boy Callum Hynes joins the squad for their pre-match meal ahead of today's game! 🙌#THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/VCPtfq2kY1