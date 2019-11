El Dortmund remonta y complica al Inter en la Champions

EFE

Una gran remontada en la segunda parte, comandada por Achraf Hakimi, autor de dos goles, propició la victoria del Borussia Dortmund ante al Inter de Milán, que alcanzó el intermedio con un 0-2 a favor pero que fue incapaz de frenar la mejoría alemana en un duelo clave por la clasificación para los octavos de la Liga de Campeones.



Un gol tempranero de Lautaro Martínez, en el minuto 5, marcó por completo un primer período que el Dortmund tuvo que afrontar con el marcador en contra y, pese a tener claras ventajas en la posesión de pelota, se encontró con muchos problemas para llegar a puerta.



Todo empezó con un pelotazo largo, Lautaro Martínez le ganó en velocidad a Mats Hummels y, tras un recorte hacia el centro, marcó con un remate de pierna zurda.



Después el Dortmund intentó llegar a través de pases cortos pero el Inter estaba bien parado atrás y no permitió prácticamente ocasiones de gol para el contrario.



En cambio, en el 41 llegó el segundo gol para el Inter, marcado por Vecino con un remate desde 13 metros de distancia a pase de Candreva.



En la segunda parte el Dortmund siguió insistiendo y logró el descuento pronto, en el 51, con un remate desde el borde del área pequeña de Achraf a centro de Mario Götze desde la derecha.



El Dortmund siguió teniendo la pelota pero además empezó a jugar con más velocidad y el Inter tenía más dificultades para parar los ataques y para salir de su propia mitad.



En el 60 y el 62 el empate estuvo cerca, en los pies de Thorgan Hazard, y en el 64, finalmente, Julian Brand marcó el segundo para el Dortmund.



La jugada se originó en un saque de costado para el Inter, Paco Alcácer -que acababa de entrar al campo, se robó la pelota y se la cedió a Brand que se coló en el área por la izquierda y definió con un disparo raso.



La presión no cesó y en el 77 Achraf hizo el gol de la victoria, con un remate desde corta distancia tras una pared con Jadon Sancho.



En los minutos que quedaban el Inter intentó asumir la iniciativa, tuvo más la pelota, inundó de centros el área del Dortmund y el 89 generó una ocasión buena en los pies de Sensi que remató demasiado central desde buena posición.



Sin embargo, los esfuerzos finales no alcanzaron y el Dortmund, a 30 segundos del final, estuvo cerca del cuarto en los pies de Alcácer en un contragolpe.



El Dortmund, con la victoria, asciende al segundo lugar del grupo, con 3 puntos más que el Inter que, aunque gana la comparación directa con el equipo alemán por el 2-0 de la ida, se queda ahora sin margen de error en los dos partidos restantes.