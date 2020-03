GOAL

Parece ser una de esas presunciones que siempre se terminan transformando en realidad: Lautaro Martínez, más temprano que tarde, puede ser jugador del Barcelona. El club catalán lo quiere. El delantero tiene también ganas. Ahora bien: ¿cómo se lleva con Lionel Messi en el campo de juego?

Las estadísticas no son determinantes, pero existen e influyen, por supuesto, a la hora de una evaluación. El capitán del Barcelona y el actual hombre del Inter de Milán ya jugaron juntos en ocho encuentros, defendiendo la camiseta de Argentina. Un dato elocuente: como dupla, anotaron en siete de esos ocho partidos. Sólo se fueron con las manos vacías contra Brasil, en la semifinal de la última Copa América (derrota por 2 a 0).

¿Los rivales que debieron enfrentar? Amistosos contra Venezuela, Nicaragua, Brasil y Uruguay. Y en el certamen continental lo hicieron contra Paraguay, Qatar, Venezuela y el ya citado juego ante los brasileños. Lautaro, cuando estuvo con el rosarino, marcó en cuatro de esos ocho partidos (cinco goles); el capitán del Barcelona, al lado del ex-Racing, también movió las redes en cuatro juegos (cinco goles).

Ahora bien: el otro detalle particular es que Messi no logró aún asistir en un tanto de Martínez y el propio Martínez tampoco logró asistir al rosarino. ¿Faltó conexión? No. Ambos se buscan y ambos se entienden.

Y ambos se quieren, agregan en el entorno de los futbolistas. Basta con recordar las declaraciones de La Pulga sobre Lautaro en la entrevista con Mundo Deportivo: “Lautaro es espectacular. Tiene unas condiciones impresionantes, se le veía que iba a ser un gran jugador, ahora explotó y lo está demostrando. Es muy fuerte, tiene un uno contra uno muy bueno, tiene mucho gol, en el área se pelea con cualquiera, aguanta, se gira, se la rebusca solo. Tiene mucha calidad. Es muy completo”.