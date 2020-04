GOAL

El Barcelona se prepara para acometer sus objetivos de mercado. Es bien sabido que el club azulgrana se ha fijado el regreso de Neymar Da Silva y la llegada de Lautaro Martínez, entre otras incorporaciones de menor calado económico, de cara la próxima temporada y a pesar de que la crisis del CoVid-19 y la incertidumbre de los mercados a nivel global también tenga un impacto importante en el mundo del fútbol, que ni siquiera ha establecido fechas para retomar las distintas competiciones, el club azulgrana ya trabaja en la oferta al delantero argentino.

Según Goal, el club azulgrana tiene la intención de ofrecerle a Lautaro un sueldo de 10 millones de euros netos por temporada, una ficha de crack pero lejos de los emolumentos de Luis Suárez. Cabe recordar que reducir la presión que ejerce la masa salarial de la plantilla en los presupuestos del club, alrededor del 61% en estos momentos, es uno de los objetivos de la junta que preside Josep Maria Bartomeu y esta ficha permitiría al club respetar el límite del 70% que establece el Fair Play Financiero.

Se da la circunstancia que el jugador, autor de 16 goles en 31 partidos esta temporada con el cuadro nerazzurro, no contempla ninguna otra opción que no sea seguir en el Inter o fichar por el Barcelona. Tanto es así que el Chelsea, en busca de un atacante de clase mundial para ejercer de referencia y al que se le está atragantando la posibilidad de incorporar a Jadon Sancho, también ha apuntado al argentino pero hasta la fecha no tiene constancia del más mínimo interés por parte del delantero. Su agente, Beto Yaqué, incluso señaló hoy a Mundo Deportivo que "Lautaro tiene contrato con el Inter".

El club nerazzurro por su parte señala a la cláusula del jugador, que asciende a 111 millones de euros pero que es válida sólo hasta el 15 de julio, cuando es posible que ni siquiera haya abierto el mercado visto que existe todavía está abierta la puerta a acabar la temporada y, quizá, retrasar la ventana veraniega. Es evidente que son demasiadas posibilidades abiertas, demasiadas variables, como para pensar que Lautaro pueda cambiar de equipo en los próximos meses. Lo único claro es que el toro sólo contempla seguir en el Inter o fichar por un Barcelona que sigue prendado de él y que le ofrecerá 10 millones al año.