EFE

El director deportivo del Sevilla, Ramón Rodríguez 'Monchi', aseguró que el central internacional francés Jules Koundé "sólo podrá salir" del club "antes de las doce de la noche", hora de cierre del mercado estival, "si alguien paga su cláusula" de rescisión de 80 millones de euros.



Monchi admitió en rueda de prensa la existencia de una oferta del Chelsea inglés por Koundé, cifrada en 50 millones de euros, pero insistió en que su situación "ahora mismo es igual que la de Ocampos, Bono o cualquier otro compañero: sólo se irán si se deposita en la LFP el importe de su cláusula de rescisión".



El técnico gaditano explicó que este verano "ha habido interés de varios clubes" por Koundé que fueron "rechazados por el propio jugador", aunque la idea de ir "al Chelsea sí le satisfacía, por lo que la entidad londinense hizo "una oferta el miércoles por la tarde" que resultó "no satisfactoria".

"Era una cantidad muy importante, pero no respondía a lo que esperábamos. Hicimos una contraoferta con fecha de caducidad el viernes por la noche y, desde entonces, no ha habido negociación ni contacto alguno", precisó.



Monchi también manifestó que "la decisión de que Koundé no viajara a Elche se tomó de forma consensuada", ya que considera que "Jules es un gran profesional, pero no es un superhéroe y es normal que un jugador, alguna vez, no viaje por un tema personal o profesional".



Aseveró que el futbolista parisino "estaba dispuesto a viajar, pero el club, en la persona del entrenador (Julen Lopetegui), decidió que no viajase", y añadió que espera que "no se arme revuelo" con su ausencia en el Martínez Valero, puesto que "no es la primera vez que esto sucede ni será la última".



"Otros jugadores, como Daniel Alves, adoptaron en su día una postura más agresiva que Jules y la afición lo adora", recordó en referencia a la situación que se dio con el lateral brasileño en el verano de 2007.



Para el mandatario andaluz, el Sevilla "tiene un modelo de negocio que ha sido exitoso" y consiste en "vender, pero no siempre", ya que "cuando, como sucede ahora, la cantidad es insuficiente o el momento es inadecuado", lo que procede es "exigir el pago de la cláusula de rescisión".



"A lo mejor mañana vendemos a un jugador por un importe inferior a su cláusula. Pero en este caso concreto, y después de mucho debate en el seno del club, consensuamos que lo mejor era no traspasar a Koundé", recalcó.