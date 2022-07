EFE

El francés Jules Koundé, de 23 años y hasta ahora en el Sevilla, se convertirá en el sexto fichaje del Barcelona para el próximo curso, siempre que el jugador pase la revisión médica como paso previo a la firma de los contratos.



El contrato podría ser para las próximas cuatro temporadas y el traspaso se cifraría en 50 millones de euros y una cantidad variable entre cinco y diez millones de euros, aunque estos extremos no han sido confirmados oficialmente.

Las primeras palabras de @jkeey4 a su llegada a Barcelona pic.twitter.com/nLTO04HLBV — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 28, 2022

Con esta inversión, el Barcelona supera los 158 millones de euros en fichajes y se convierte en el club más comprador de las ligas europeas, superando al Bayern de Múnich (137,5 millones) y el Arsenal (132), según datos ofrecidos por el portal especializado 'Transfermarkt'.



Así Koundé se añade a las contrataciones de Andreas Christensen (Chelsea) y Franck Kessié (Milan), que llegaron con la carta de libertad, el polaco Robert Lewandowski (Bayern de Múnich), el brasileño Raphael Dias Belloli 'Raphinha', y el nuevo contrato de Ousmane Dembélé.



También firmó a la joven promesa Pablo Torre, procedente del Racing de Santander, que podría tener minutos con el primer equipo, pero inicialmente estaría en dinámica del filial.



La polivalencia de Koundé ha sido determinante en la fuerte apuesta del Barcelona. El central es rápido, corrector, tiene buena salida de balón e incluso puede actuar de lateral diestro por lo que el técnico Xavi Hernández considera que era la pieza necesaria para apuntalar el eje defensivo.



De hecho, con el fichaje de Koundé, el Barcelona dispone de cinco jugadores de gran nivel en la posición, que compartirá con el uruguayo Ronald Araújo, el danés Christensen, así como Gerard Piqué y Eric Garcia, toda vez que Samuel Umtiti no cuenta para Xavi y Clement Lenglet se ha ido al Tottenham.



El papel del entrenador azulgrana ha sido fundamental en la operación, ya que llamó personalmente al central para explicarle qué esperaba de él y al parecer de esta manera desactivó el interés que el futbolista pudiera tener en el Chelsea.



Koundé, parisino aunque de origen beninés, se inició en el fútbol en modestos clubes del área de Burdeos y no fue hasta los 14 años cuando entró en la dinámica del Girondins, el equipo de referencia de la zona.



Con 19 años debutó con el primer equipo y en poco tiempo se asentó como titular en el equipo bordelés y se convirtió en uno de los centrales más prometedores de Francia. Por todo ello, el Sevilla se fijó en él y lo fichó a cambio de 25 millones de euros, una cifra récord en los hispalenses.



A falta de confirmación, el francés se sometería mañana a la preceptiva revisión médica y se baraja la posibilidad de que sea presentado este próximo lunes.



Con Koundé no se cierra el capítulo de fichajes, a la espera de la contratación de sendos carrileros, puestos a los que aspiran los españoles del Chelsea César Azpilicueta y Marcos Alonso como primeras opciones.