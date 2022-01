GOAL

El futuro de Diego Lainez en España pende de un hilo. El futbolista mexicano no ha logrado consolidarse con el Real Betis y todo indica que el club ya no está contento con el atacante. Sin embargo, los Verdiblancos aún tienen la esperanza de que éste pueda crecer y por ello buscarían no desprenderse totalmente de una de sus joyas más prometedoras.

De acuerdo a GOAL, Lainez Leyva tendría un pie fuera del club. El mexicano ha sido sumamente intermitente bajo el mando de Manuel Pellegrini, por lo cual el estratega chileno tendría en mente la salida del ex América. Según los reportes, el Real Betis ofreció al extremo al Olympique Lyon, pero la situación economíca actual de los franceses no facilita su compra, por lo cual una cesión sería lo más lógico para ambas escuadras.

Afortunadamente para el extremo derecho, recientemente pudo adquirir su pasaporte español. Esto fue una gran noticia para su permanencia en Europa, ya que le permite no ocupar una plaza de extracomunitario en cualquier club del Viejo Continente y su carta se vuelve más atractiva para aquellos equipos que solamente puedan sumar a futbolistas con esa condición.

De igual manera, Lainez entra en un sistema de rotaciones que le beneficia a Pellegrini. Si bien el mexicano ha tenido escasos minutos en liga, sus apariciones en Copa del Rey le han servido al estratega para rotar el plantel y darle descanso a los titulares. Diego estaría de acuerdo con este esquema para sumar minutos, mantenerse en el equipo y de alguna manera convencer al director técnico que está listo para el primer equipo.

Por último, si bien el Real Betis buscaría su salida, es indispensable que exista un reemplazo para el mexicano. A Pellegrini le gusta tener una plantilla amplia para poder contar con múltiples opciones disponibles, pero la economía de los Verdiblancos no es la mejor. Por ello, en caso de que Lainez deje al club, es fundamental que encuentren a un sustituto cuya ficha sea accesible para dejar ir al extremo.