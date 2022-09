EFE

El español Rafael Nadal aseguró que, con la marcha de Roger Federer del circuito profesional, una "parte importante" de su vida también se va.



"Al final fue muy emocional", dijo Nadal en rueda de prensa después de jugar junto a Federer en el último encuentro de su carrera profesional. "Ha sido un honor formar parte de este importante momento de la historia de nuestro deporte".



"Son muchos años compartiendo muchos momentos. Cuando Roger se va del circuito, una parte importante de mi vida se va también".



Nadal comentó que los primeros saques durante el partido "fueron muy difíciles", porque estaba "temblando" de los nervios y no podía sacar normal.



"Pero he disfrutado de este momento, de ser un equipo con él. Lo hace más especial. No puedo hablar de un particular momento. Esta noche ha sido inolvidable".