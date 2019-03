Wang gana su primer título WTA en Acapulco

EFE

La china Yafan Wang, jugadora 65 del mundo, derrotó hoy por 2-6, 6-3 y 7-5 a la estadounidense Sofia Kenin para ganar la final de mujeres del Abierto Mexicano de Tenis, su primer título como profesional.



Wang, de 24 años, se recuperó de una primera parte del duelo en la que e vio superada por Kenin, que rompió su servico temprano y volvió a hacerlo en el séptimo juego para llevarse una victoria de 6-2 en el set inicial.



En la segunda manga, Kenin hizo una rotura en el mismo primer juego, pero Wang respondió en el cuarto para empatar; después de quiebres consecutivos, Wang se fue delante 5-3 con el saque de Kenin y confirmó con el suyo para llevarse un 6-3 y llevar el duelo a una tercera manga.

¡Esa sensación por primera vez 🏆!



Wang Yafan ganó su primer título en una dramática remontada por 2-6, 6-3, 7-5 ante Sofia Kenin @AbiertoTelcel.pic.twitter.com/4drNjijIIH — WTA Español (@WTA_Espanol) March 3, 2019



Wanh se levantó de tres puntos de rotura en el segundo juego, después de lo cual otra vez las rivales se descifraron el servicio hasta que en el undécimo juego Kenin cometió tres errores no forzados y perdió el saque en el peor momento, cuando la asiática sacó para partido.



El cierre de la china fue exacto y así aseguró el triunfo en un torneo que contó con varias figuras de los primeros 50 lugares de la lista de la WTA, encabezadas por la estadounidense Sloane Sthepens, tercera del ránking, eliminada en octavos de finales.



"No lo puedo creer, es algo demasiado maravilloso; en mi primera vez en Acapulco he tenido una gran semana y estoy feliz", dijo Wang.

¡Estos Top 10 🎾en el @AbiertoTelcel fueron más que espectaculares! Acapulco🌞pic.twitter.com/gfESwySpKj — WTA Español (@WTA_Espanol) March 3, 2019



Hoy Wang mostró un 74 por ciento de efectividad en el primer servicio pero marcó diferencia con el segundo en momentos decisivos para convertirse en la primera asiática reina en el Abierto Mexicano.



Por el título, Yafan Wang ganó 43.000 dólares y sumó 280 puntos a su ránking, lo cual le permitirá subir en la clasificación mundial.



Hoy el alemán Alexander Zverev, tercera raqueta del mundo, enfrentará en la final de hombres al irreverente australiano Nick Kyrgios, jugador 72 del mundo pero que esta semana eliminó al español Rafael Nadal, segundo del ránking, al estadounidense John Isner, noveno, y al suizo Stan Wawrinka, ganador de tres torneos de Grand Slam.