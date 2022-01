EFE

El presidente del Galatasaray, Burak Elmas, anunció este martes que el tradicional club estambulí contratará al entrenador español Domènec Torrent para reemplazar al legendario Fatih Terim, que abandonó el cargo este lunes.

"He hablado con gente con la que Torrent ha trabajado en el pasado. Por ahora creemos que hemos elegido la opción más apropiada para nuestra estrategia de fútbol", dijo Elmas en una rueda de prensa difundida en directo por las redes sociales del propio club.



Explicó que al principio habían pensado en Torrent como entrenador asistente para Terim, pero finalmente decidieron dar el cargo al catalán, al que calificó de "una personalidad fuerte con una carrera exitosa".



"Cuando Torrent asuma el cargo, consideramos buscar a un asistente turco para acompañarlo. Hemos hablado con algunos ya", agregó el presidente.

Galatasaray için en iyisini istedik, sezon başından bu yana birlikte durmadan çalıştık. Tüm emeklerin için teşekkürler Fatih Terim. pic.twitter.com/TROsnmklVe — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 11, 2022





Elmas insistió en que el club se separó de mutuo acuerdo y sin acritud de Terim, que ayer puso fin a su cuarto episodio de técnico del Galatasaray, iniciado en 2017.



"Siempre seguiré hablando con el "míster Fatih". También hemos hablado de cómo beneficiarnos de sus ideas", tras insistir que un cambio de entrenador "no es una decisión fácil".



El Galatasaray ha empezado esta temporada con mal pie y está actualmente en el puesto 12 de la Superliga turca, donde está acostumbrado a liderar, lo que suscitó el descontento de la afición y llevó a la sustitución de Terim por Torrent.



Elmas no dio más detalles sobre el fichaje del español, pero la prensa turca asegura hoy que el técnico, despedido en noviembre de 2020 del Flamengo brasileño, llegaría a Estambul esta misma tarde del martes para firmar el contrato este miércoles y estrenarse en el partido contra el Hatayspor del domingo.



El diario Fotomaç cree saber que el contrato será válido hasta el fin de la temporada actual, pero con opción a prorrogarse, si ambas partes lo desean.



La prensa turca destaca que Torrent ha trabajado como asistente de Pep Guardiola en el Barcelona, el Bayern Múnich y el Manchester City, antes de iniciar en 2018 una carrera en solitario en el New York City del que pasó al Flamengo.