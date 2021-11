EFE

El centrocampista Miralem Pjanic ha desmentido que haya sido expulsado de la selección bosnia por saltarse la disciplina del equipo y por una salida nocturna antes de un crucial choque de clasificación mundialista.

La derrota en casa el pasado sábado (1-3) ante Finlandia dejó a Bosnia sin opciones de clasificación para el Mundial de Catar de 2022.



Un comunicado de la Federación del Fútbol de Bosnia, posteriormente retirado de su web sin mayores explicaciones, daba cuenta de la expulsión del futbolista.



Esa expulsión pareció confirmarse cuando el seleccionador bosnio, Ivaylo Petev, no incluyó al centrocampista en el equipo nacional la noche del miércoles durante el partido ante Ucrania (0-2).



"No puedo decir nada más. Lo respeto como persona y como jugador. Ha sido nuestro acuerdo", dijo Petev, según el portal bosnio Sportsport.



"Quiero negar las noticias. Tomé la decisión de no jugar junto al entrenador", aseguró el futbolista del Barcelona cedido al Besiktas turco en su cuenta de Instagram, en la que agrega que las fotos publicadas por algunos medios sobre sus salidas nocturnas son "viejas".



Pjanic jugó el pasado sábado 67 minutos contra Finlandia y fue despedido de la cancha con abucheos por su desdibujada actuación.



Unos portales bosnios publicaron entretanto unas fotos de Pjanic bebiendo y fumando, supuestamente la noche antes del importante partido frente a Finlandia.





El eliminado comunicado de la Federación bosnia indicaba que Pjanic lamentó su comportamiento y que entendía la decisión del entrenador.



La nota también recordó los "brillantes partidos" de Pjanic con la selección.



"Su acto, por más inapropiado de un jugador de tal renombre y el patriotismo que debe sentir cada uno que lleva la camiseta nacional, tendría que ser entendido como consecuencia de insuficiente recuperación psicológica después de todo lo que le ocurría en el último año de su carrera", indicaba el comunicado eliminado.