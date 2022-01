EFE

A los estadios de fútbol de la Superliga de Turquía solo podrán acceder quienes tengan la tercera dosis de la vacuna contra la COVID en el caso de que hayan pasado más de 180 días desde la pauta de inmunización inicial, informó la Federación del Fútbol Turco (TFF).



Con ello, en los estadios no se reconoce como inmunizada a una persona que haya recibido la última dosis de la pauta completa hace más de medio año.

En ese caso, se requiere la "inyección de refresco", señala la Federación.

Tüm dünyada, özellikle de Avrupa'da Covid-19 vaka sayılarını hızla yükselten Omikron varyantı ülkemizde de etkili olmaya başlamıştır. Stadyumlara giriş şartları hakkındaki bilgilendirme için 👉 https://t.co/KTZxED44HQ pic.twitter.com/H1JdMCAa0r — TFF (@TFF_Org) January 5, 2022

Las primera pauta de las dos vacunas más frecuentemente utilizadas en Turquía, la china Sinovac y la alemana-estadounidense Pfizer, consta dos dosis, completada ya en el verano pasado por buena parte de la ciudadanía.

La dosis de refuerzo ha sido administrada al 28,5 % de la población, según el portal Our World in Data, vinculado a la universidad de Oxford.



La TFF recuerda que la nueva exigencia es una medida de precaución ante la nueva oleada de contagios, impulsada en los últimos días por la expansión de la variante ómicron del SARS-CoV-2, que ya ha llegado a Turquía y es más contagiosa que las cepas anteriores.



Sin embargo, las autoridades sanitarias han señalado que el enorme aumento de casos de contagio, que se han triplicado en la última semana, no se refleja en la ocupación de las camas de hospital ni en el número de fallecimientos.