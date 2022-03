EFE

El delantero italiano del Adana Demirspor (Turquía) Mario Balotelli se comparó con el argentino Leo Messi y el portugués Cristiano Ronaldo y afirmó que la calidad que tiene "está al mismo nivel que la suya".

"He perdido algunas oportunidades para llegar al nivel de Cristiano Ronaldo y Messi, pero estoy 100% seguro de que mi calidad está al mismo nivel que la suya", recoge el diario italiano 'Gazzetta dello Sport' de la entrevista que publica 'The Athletic'.



El polémico delantero reconoció que ha cometido muchos y grandes errores a lo largo de su carrera futbolística, y entre ellos destacó su salida del Manchester City.



"Mi cabeza me ha llevado a cometer muchos errores. Uno de los primeros fue dejar el Manchester City. En el año y medio siguiente me fue bien en el Milán, pero el City empezó a crecer. Debí haber hecho como Agüero y quedarme ahí mucho tiempo", dijo.



Decisión que, según aseguró al medio estadounidense, le ha costado un Balón de Oro: "Habría estado entre los protagonistas y, estoy seguro, habría ganado al menos un Balón de Oro. Con la mentalidad que tengo hoy, seguro que lo hubiera hecho".



Además, Balotelli habló de la Liga de Campeones que conquistó con el Inter y del campeonato de liga que alzó con el City.



"La 'Champions' es lo mejor que se puede ganar con un club, pero esa liga ganada con el City después de tanto tiempo en la historia del club, y además en el último segundo de la última jornada, fue algo loco", sentenció.



El internacional italiano volvió este enero a una convocatoria con los 'Azzurri' tras más de tres años sin participar con el combinado nacional y tiene como objetivo entrar en la lista del italiano Roberto Mancini para el Mundial de Catar 2022.