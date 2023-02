EFE

El Benevento, de la Serie B, la segunda categoría del fútbol italiano, despidió este sábado al técnico Fabio Cannavaro tras la derrota 1-2 ante el Venecia, que deja al equipo en penúltima posición.



"El Benevento Calcio comunica que ha relevado a Fabio Cannavaro de su puesto como entrenador del primer equipo. Al mismo tiempo, el entrenador asistente Paolo Cannavaro y el director deportivo Pasquale Foggia fueron despedidos", informó el club.



El exjugador del Real Madrid, campeón del mundo en 2006 y Balón de Oro ese mismo año, llegó al Benevento en septiembre de 2022, en la séptima jornada del campeonato, para intentar revertir la situación de un equipo que llevaba tres derrotas, dos victorias y un empate, y era decimotercero en la tabla, lejos de los puestos de ascenso.



Cannavaro no fue capaz de solucionar el problema y, tras diecisiete partidos, fue despedido con un bagaje de tres victorias, siete empates y siete derrotas.



Todo después de que el propio Cannavaro presentara su dimisión en el mes de octubre, algo que el presidente, el italiano Oreste Vigorito, no aceptó.



"Para despejar el campo de cualquier vergüenza preferí dar un paso atrás. La dimisión no fue aceptada, el presidente fue firme en rechazarla y esto debo decir que me alegró mucho. Lo considero un gesto de mucha confianza para seguir adelante", explicó en su día Cannvaro.