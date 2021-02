EFE

El sueco Zlatan Ibrahimovic, autor de un doblete este domingo en el cómodo triunfo por 4-0 del líder Milan contra el Crotone, alcanzó los 501 goles en su carrera en clubes, en la que ha vestido la camiseta de nueve equipos distintos, entre Europa y Estados Unidos.

Ibrahimovic, que el próximo octubre cumplirá 40 años, rompió la igualdad a la media hora del duelo de San Siro tras una brillante combinación con el portugués Rafael Leao y amplió distancias en la segunda mitad al aprovechar un perfecto centro raso del francés Theo Hernández.

El sueco devolvió el liderato liguero al Milan, después de que el Inter de Milán le superara momentáneamente el pasado viernes con su triunfo por 2-0 ante el Fiorentina, y selló un nuevo récord personal, con sus 501 goles en clubes, en una carrera que empezó en 1999.

⏱ 30'@Ibra_official breaks the deadlock with his 500th club goal!

Sumptuous one-two with @RafaeLeao7 to set up the goal.#MilanCrotone 1-0 #SempreMilan@EASPORTSFIFA pic.twitter.com/KJoO74BeyA