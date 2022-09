EFE

El estadounidense Sergiño Dest, nuevo jugador del Milan, cedido por el Barcelona, aseguró este viernes que incorporarse al conjunto italiano ha sido "la elección correcta en el momento perfecto" tras una operación que se resolvió "muy rápido, en un día".



Dest ya posa con la camiseta 'rossonera'. El lateral derecho aterrizó en Milán el pasado jueves, durante el último día de mercado, para completar su cesión y ponerse bajo las órdenes del italiano Stefano Pioli, necesitado de un lateral derecho debido a la lesión de Alessandro Florenzi.



"El Milan está volviendo, lo está haciendo muy bien y es el campeón. Siento que está volviendo a los niveles de cuando yo era niño y miraba los partidos de este equipo. Para mí es la elección correcta, en el momento perfecto para llegar aquí con estos compañeros. Haremos todo lo posible para que este club vuelva a estar donde se merece", declaró el estadounidense en una entrevista con su nuevo club en las que fueron sus primeras palabras como milanista.

I’m so proud and excited to join the Champions of Italy and such a historic club! Forza Milan 🔴⚫️ @acmilan pic.twitter.com/E8r6Jri9kU — Sergiño Dest (@sergino_dest) September 1, 2022





"Pasó todo muy rápido, en un día. Tuve que tomar una decisión muy rápido y cambiar mi vida, equipo, país y cultura. Me encanta el Milan, es un club en el que siempre quise jugar cuando era niño. Estoy feliz y honrado de empezar a jugar en este club, daré lo mejor de mí", añadió.



Internacional con la selección estadounidense, quiere llegar al Mundial de Qatar 2022, que comenzará en noviembre, en forma. Aunque dice que esa no ha sido su razón principal para tomar la decisión de llegar al Milan.



"Quiero jugar de cara al Mundial, por supuesto, pero no solo por eso. Esta es una gran oportunidad para mí y no lo he pensado dos veces", explicó.



Una decisión que no tomó sin consultar antes con Frank Kessié, ex jugador del Milan y nuevo futbolista del Barcelona: "Hablé un poco con Kessie que jugaba aquí y solo me dijo cosas positivas, y eso me ayudó".



Dest confesó que de pequeño seguía al Milan por los brasileños Kaká y Ronaldinho



"Muchos campeones jugaron aquí, pero Ronaldinho fue para mí el mejor, era una alegría verlo. Me gustaban mucho los brasileños que jugaron en el Milan en el pasado. También Kakà. Estaba casi obsesionado con ellos", comentó.



A sus 21 años Dest ha pasado ya como profesional por el Ajax y por el Barcelona. A Milan llega para reforzar el carril derecho tras la lesión d eFlorenzi, aunque podría ocupar la posición de extremo en algún partido.



"En el Ajax jugué como extremo, luego también como lateral. Convertirme en lateral fue una buena idea que me permitió mostrar mis cualidades tanto en la fase defensiva como en la ofensiva. Tengo buena resistencia y abarco toda la banda. Para mí, el lateral es el rol más agradable, tanto por la derecha como por la izquierda. Me ayudó a convertirme en un jugador profesional", comentó.



La operación se cerró finalmente en una cesión de una temporada pero con una opción de compra en favor del Milan que ronda los 20 millones de euros.