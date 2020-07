GOAL

Después de sumar el jueves una decepción en LaLiga con un nuevo subcampeonato, el Barcelona ha recibido este viernes otro disgusto. En esta ocasión, el revés no tiene que ver estrictamente con lo futbolístico, sino con la posición del Inter de Milán respecto de la venta de Lautaro Martínez, cuyo fichaje por los catalanes parece estar cada vez más lejos.

Especialmente después de las declaraciones que ha realizado en las últimas horas el CEO del club de la Serie A, Giuseppe Marotta. El director general del Inter ha señalado que el delantero internacional argentino no ha expresado ningún interés por abandonar la entidad italiana, y ha manifestado que los rumores que lo vinculan con el Barça "se pierden en el vacío" porque, según su opinión, "lo que importa son los hechos".

“Los rumores sobre el Barcelona se pierden en el vacío, lo que importa son los hechos. Es un hecho que Lautaro Martínez es jugador nuestro y que nunca ha expresado la voluntad de irse”, aseguró Marotta en declaraciones para DAZN previo al partido del Inter con el SPAL (0-4 para los de Antonio Conte). “Es un chaval serio que no se deja influenciar por los cantos de estas sirenas”, agregó.

Consultado acerca de si Lautaro ha bajado su rendimiento desde que se conociera el interés azulgrana en sus servicios, Marotta reconoció que Martínez “ha tenido un período de involución, pero en las últimas semanas ha estado subiendo el nivel y mostrando sus cualidades”.

Por otro lado, Marotta no ha descartado la posibilidad de que el Inter firme a Alexis Sánchez como futbolista permanente de la plantilla nerazzurra, recordando que el ex del Barça pertenece al Manchester United. “Tras mucho tiempo superando una grave lesión está demostrando sus cualidades y que es un jugador importante. Es pronto para hablar de su futuro, los derechos deportivos pertenecen al Manchester United. Evaluaremos su futuro con el entrenador, siempre teniendo en cuenta que no es un jugador de nuestra propiedad”, sentenció.