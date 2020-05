EFE

La Serie A italiana, parada desde el 9 de marzo a causa de la pandemia del coronavirus, se reanudará el próximo 20 de junio, y hay una posibilidad de que ya el 13 de junio se disputen las semifinales de la Copa Italia, según informó el ministro de Deportes, Vincenzo Spadafora.

💥 Informa @vonRichetti



🇮🇹 Vincenzo Spadafora, ministro de deportes de Italia, acaba de anunciar que la @SerieA regresará el 20 de junio



🏆 Una semana antes, el 13 de junio, volverá la Copa de Italia#SerieA pic.twitter.com/QM5ZtUAnzj — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 28, 2020

La decisión fue comunicada por Spadafora después de una reunión con el presidente de la Federación de Fútbol italiana (FIGC), Gabriele Gravina, y el de la Liga de la Serie A, Paolo Dal Pino.



"Como hemos dicho desde el primer momento, el fútbol se reanudaría solo en condiciones de seguridad. Ahora Italia está volviendo a abrir y es correcto que vuelva también el fútbol", aseguró Spadafora al acabar la reunión.



El ministro de Deportes destacó que el Comité Técnico Científico aceptó el protocolo sanitario presentado por la FIGC y advirtió de que, si la curva de contagios volviera a subir de forma importante, sería necesario bloquear de nuevo la competición.



"Ahora podemos decir que el campeonato regresa el 20 de junio. Ya hablé con el primer ministro (Giuseppe Conte) y está satisfecho. Personalmente espero que se pueda dar una señal positiva al país y usar la semana que va del 13 al 20 de junio para completar la Copa Italia", dijo Spadafora.



La competición copera fue interrumpida después de que se jugaran las idas de las dos semifinales (Milan-Juventus 1-1 e Inter de Milán-Nápoles 0-1), y Spadafora no excluyó que el torneo se pueda cerrar incluso antes de la reanudación de la Serie A.



La Liga Serie A decidirá en las próximas horas en qué fecha terminará el campeonato liguero, que fue interrumpido en la jornada 26 cuando el Juventus Turín era líder con un punto de ventaja sobre el Lazio, segundo.



Quedan por disputar doce jornadas más cuatro partidos correspondientes a la fecha 25, que habían sido aplazados a principios de marzo al estar organizados en regiones entonces consideradas de alto riesgo de contagio por coronavirus.



Todos los encuentros se disputarán a puerta cerrada y con un máximo de 300 personas en los estadios, de acuerdo con el protocolo sanitario de la FIGC.



La Federación reiteró además que tiene preparados unos planes B y C en el caso en el que no fuera posible disputar las jornadas que quedan, que incluyen la posibilidad de organizar unas eliminatorias para elegir al campeón y a los clubes descendidos.