EFE

Gabriele Gravina, presidente de la Federación de Fútbol Italiana (FIGC) aseguró este sábado que, si hubiera contagiados por coronavirus entre los futbolistas, no excluye suspender definitivamente la Serie A italiana.



"Hay que ser realistas, el riesgo de que haya contagiados entre los futbolistas existe y tomaremos las medidas necesarias para tutelar a los atletas, intentando entender que impacto tendrían estas precauciones en la actividad deportiva", afirmó Gravina, preguntado sobre la eventual suspensión de la Serie A, en una entrevista a la televisión nacional italiana "Rai".



"No podemos excluir ni atrevernos con hipótesis que no podemos prever", agregó el presidente de la FIGC.



De momento, tras aplazar cuatro partidos de la vigésima quinta jornada de la Serie A y seis de la vigésima sexta, la FIGC y la Liga de la Serie A aprobaron jugar los encuentros del torneo italiano a puerta cerrada hasta al menos el 3 de abril.



Fue una decisión tomada de acuerdo con el decreto aprobado por el Gobierno el 4 de marzo, que, por lo referido al deporte, ordena disputar todas las competiciones que congreguen a muchas personas sin público hasta principios de abril.