EFE

El brasileño Kaio Jorge, presentado como nuevo jugador de la Juventus, expresó su orgullo por compartir el vestuario con el portugués Cristiano Ronaldo, quien "siempre fue una inspiración" para él.



"En estos primeros días Cristiano me ayudó, es una persona fantástica. Aprenderé mucho de él, dentro y fuera del campo. Siempre es el primero en llegar a entrenar y estoy muy feliz por estar a su lado", aseguró Kaio Jorge, fichado por Juventus en esta sesión de mercado, procedente del Santos, en su rueda de prensa de presentación.

🎙 @kaiojorgeramos: "@Cristiano siempre fue una inspiración. Espero aprender mucho de él, es una persona fantástica."#WelcomeKaio — JuventusFC (@juventusfces) August 25, 2021



"No me dijo nada sobre su futuro, no sabemos si se quedará o no, pero yo espero que se quede. Estoy concentrado en lo que haré en el Juventus, espero que sea con Cristiano y durante mucho tiempo", agregó.



El brasileño, de 21 años, definió como "un sueño" su fichaje por la Juventus y dijo que desea "aprender mucho" de Cristiano en el terreno de juego.



"Me impactó la estructura de Juventus. Aquí todos dan el máximo cada día. Me recibieron de la mejor forma y me encuentro muy cómodo", afirmó.

El ya ex delantero del Santos eligió la camiseta número 21, un dorsal que perteneció a leyendas de Juventus como el francés Zinedine Zidane, el italiano Andrea Pirlo o los argentinos Gonzalo Higuaín y Paulo Dybala.



Convocado por primera vez por el técnico Massimiliano Allegri el pasado domingo en el partido liguero empatado 2-2 en el campo del Udinese, en el que estuvo los 90 minutos en el banquillo, Kaio Jorge sufrió el último lunes una lesión muscular que le impedirá competir hasta mediados de septiembre.



"No es nada grave, regresaré muy pronto", prometió el brasileño.