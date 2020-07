Napoli cae sobre el final ante el Parma

GOAL

Después de muchos meses, Hirving Lozano volvió a jugar como centro delantero con el Napoli . Su nueva posición se debió a la lesión de Dries Mertens y la suspensión de Arkadiusz Milik , por lo que Gattuso se vio obligado a improvisar al mexicano en la posición que lo colocaba Carlo Ancelotti la primera mitad de temporada.

El cotejo no era nada sencillo, debido a que los Gli Azzurri visitaron la cancha del Parma , que pese a no haber tenido un curso destacado, sí son uno de los rivales más incómodos de la Serie A. El resultado final fue un pésimo 2-1 que no ayuda a las aspiraciones europeas de los de San Paolo.

El partido representaba una oportunidad única para el Chucky, en el camino a ganarse la confianza de Gattuso . Como bien se esperaba el trámite del cotejo fue complicado , y pese a que el mexicano cada vez luce con más confianza en su talento, se notaba la incomodidad de ser colocado en un sitio que no lo hace destacar .

Sus socios en ataque fueron Matteo Politano y Lorenzo Insigne , dos extremos nominales que se colocaron en la posición donde el mexicano se siente más cómodo y que lo forzaron a cambiar su punto de referencia , además de tirar menos diagonales hacia los costados.

La jugada más destacada del mexicano vino al minuto 74 , cuando eludió a dos rivales y conectó un potente disparo de tres dedos. Para su mala suerte, el balón salió hacia el centro, con lo que el Luigi Sepe le ahogó el grito de gol .

Al minuto 85 fue sustituido , dejando su sitio a Amin Younes . Su cambio coincide con el gol definitivo del Parma, que llegó 120 segundos después cortesía de Kulusevski . Lamentablemente para ellos, este descalabro hace que el Napoli ya no tenga margen de error si desea acceder a la próxima Europa League .

Por circunstancias y trabajo día a día, el mexicano sigue ganándose más minutos con los Gli Azzurri. Participó en ocho de los últimos nueve compromisos, esperando que en el cierre de la campaña siga contando para Gattuso y tenga mayor certidumbre respecto a su futuro.