Cristiano consigue un doblete ante Udinese

El portugués Cristiano Ronaldo anotó un doblete este domingo en el triunfo por 3-1 del Juventus contra el Udinese, en una decimosexta jornada de la Serie A en la que el Milan golpeó dos veces los postes y no pasó del 0-0 en San Siro contra el Sassuolo, lo que amargó las celebraciones por el 120 cumpleaños del club milanés.

El Juventus, por primera vez con Cristiano y los argentinos Paulo Dybala y Gonzalo Higuaín de titulares en el tridente ofensivo, se reencontró con la victoria tras el empate 2-2 con el Sassuolo y el revés 1-3 contra el Lazio y se hizo momentáneamente con el liderato liguero, a la espera de lo que haga el Inter de Milán contra el Fiorentina.

Maurizio Sarri apostó por un once superofensivo y su Juventus estuvo brillante y certera, lo que le permitió hacerse con una ventaja de 3-0 antes del descanso gracias a un doblete de Cristiano y a un gol de Leonardo Bonucci.

Para CR7 fue su noveno gol en la Serie A este curso y está a ocho de distancia de Ciro Immobile, máximo artillero del torneo con 17 dianas.

Great victory today with a strong perfomance from the team!💪🏽#forzajuve #finoallafine pic.twitter.com/FPNrXRDITS