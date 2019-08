Así se vivió la primera jornada dominical de la Serie A

👆🏽Ladies & gentlemen: Luis #Muriel 👆🏽



✅ Esordio in #SerieATIM, 1º gol e 1ª doppietta con #Atalanta, 50º e 51º gol in Serie A... che altro? 😍

✅ First @SerieA match, 1st goal and 1st double in ⚫️🔵, 50th e 51st gol in Serie A... what else? 😍#SpalAtalanta #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/8bkBt0mRXP