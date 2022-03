EFE

Thomas Tuchel, entrenador del Chelsea, cree que lo mejor para el danés Andreas Christensen es que se quede en el equipo inglés.



El central, que lleva una década en el Chelsea, está cerca de cerrar su incorporación la próxima temporada al Barcelona, al que llegará gratis ya que termina contrato el próximo 30 de junio.

🔵 Thomas Tuchel, sobre el futuro de Andreas Christensen



👀 "Tenemos que considerar la posibilidad de que nos deje"



❗️ Asegura que no le afectará si Christensen firma un precontrato con Barça o Bayern: "Le trataré como nuestro jugador hasta el último día"



"Hemos oído los rumores y la situación con Andreas, desde hace muchas semanas. Personalmente y, por lo que he hablado con la directiva del club, lo mejor para él es que se quede. Confiamos mucho en él", dijo Tuchel en rueda de prensa.



"Si pasara algo, creo que lo mejor es que no nos lo tomáramos de forma personal. Sigue siendo nuestro jugador y hará lo mejor mientras sea futbolista del Chelsea. Sabe que le apreciamos mucho y creo que se encuentra en un punto crucial de su carrera en el Chelsea. Está en la edad perfecta y en el lugar perfecto por el sistema con el que jugamos y los chicos de los que está rodeado", argumentó.



"Es momento para que dé un paso al frente y se convierta en un jugador importante para el Chelsea en los próximos años. Si decide lo contrario, no me lo tomaré de forma personal", apuntó Tuchel.