Sadio Mané, futbolista del Liverpool, admitió que puede que no les adjudiquen el título de la Premier League esta temporada debido a la situación actual, con el parón provocado por la pandemia de coronavirus.

El senegalés, en declaraciones a la radio británica Talksport, aseguró que le encantaría jugar y llevarse el título, pero que entendería que eso no ocurriera.

"Es mi sueño y quiero ganarla este año. Si no es el caso, lo aceptaré, es parte de la vida. Con suerte la ganaremos el año que viene", dijo Mané.

"Whatever happens I will understand. It has been difficult for Liverpool, but it has been more difficult for many millions of people around the world."



