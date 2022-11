EFE

El portugués Carlos Queiroz, técnico de la selección de Irán, reconoció que no le han sorprendido las declaraciones de su compatriota Cristiano Ronaldo sobre el Manchester United y el entrenador neerlandés Erik ten Haag.



Queiroz, que era asistente de Sir Alex Ferguson en la primera etapa del '7' en el equipo inglés, afirmó que aunque está "un poco alejado" de la situación, no le sorprende porque "el contexto del club no es el mismo".



"Quizás fichar a Cristiano como jugador es una cosa, y como elemento que tendría que llegar al club y cambiar de filosofía, es otra muy distinta. El club vive un momento de gran inestabilidad en estos años", explicó.



"Llegó Cristiano y no vio la misma mentalidad, la misma forma de ser. Encontró dificultades de adaptación y rutinas en un club que siempre ha sido ganador y que intenta volver a ponerse en pie. Eso no se corrige en seis meses o en un año, se necesitan de cuatro a siete años”, apuntó el técnico del equipo Melli.