Con información de AP

El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, cree que el uso de mascarillas ayudaría a mantener abiertos los estadios.



"No me encantaría", dijo Guardiola cuando se le preguntó sobre volver a jugar a puerta cerrada. "Pero allá en el estadio la gente no usa mascarillas. Es lo que más me sorprende".

"No se imaginan lo diferente que es jugar con la gente y sin la gente. Esto no es una comparación. Pero al final lo hicimos a puerta cerrada para sobrevivir a lo económico en el fútbol mundial, ya lo sabéis, para las emisoras. Gracias a eso, pudimos obtener nuestros salarios y la gente, ya sabes, podría jugar al fútbol", añadió.

"Pero los casos aumentan en todo el mundo, en el Reino Unido y no en las burbujas, en las burbujas del fútbol. Y esta gente va a los estadios y esta gente en los estadios puede, ya sabes, contagiar a otros".



"En España ahora será obligatorio incluso llevar mascarillas al aire libre. Es la mejor manera en que podemos protegernos y luego el fútbol podría continuar", concluyó.