EFE

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, renovó su contrato con el conjunto inglés por una temporada más, con opción a otra adicional hasta 2025.



El equipo citizen confirmó la noticia este miércoles, terminando con la incertidumbre que rodeaba al técnico de Sampedor, cuyo contrato vencía al final de esta campaña.



Esta renovación lleva consigo un aumento de salario a los más de 22 millones de euros anuales que percibía el español.



"Estoy encantado de seguir en el Manchester City dos años más. No puedo agradecer más al club por seguir confiando en mí. Estoy contento y cómodo aquí. Tengo todo lo que necesito para hacer mi trabajo de la mejor forma posible. Sé que el próximo capítulo de este club será increíble en la próxima década. No puedo estar en un sitio mejor", dijo Guardiola en un comunicado.



Desde su llegada en el verano de 2016, Guardiola ha dirigido 374 partidos, lo que le convierte en el segundo técnico más longevo en la historia del City, solo por detrás de Les McDowall, que entrenó 587 encuentros entre 1950 y 1963.



En su etapa como cityzen, Guardiola ha logrado once cuatro de las últimas cinco Premier League, además de alcanzar la primera final de la Champions en la historia del Manchester City.