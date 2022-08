EFE

El entrenador del Liverpool, Jurgen Klopp, confió este viernes en que el centrocampista español Thiago Alcántara solo estará lesionado durante cuatro semanas, al tiempo que no descartó buscar en el mercado refuerzos para la medular.



En la rueda de prensa previa al fin de semana ligero, el técnico alemán dijo que Thiago "está bien", aunque no restó importancia a las molestias que le obligaron a abandonar el partido disputado ante el Fulham el pasado sábado.



El jugador español fue sustituido por Harvey Elliott al poco de comenzar la segunda mitad en Craven Cottage, tras detectar problemas en los isquiotibiales, "una lesión mala", reconoció hoy Kloop.



"Entiendo que estará (de baja) entre cuatro y seis semanas, espero que sean cuatro", subrayó el entrenador, que podría perder al centrocampista hasta finales de septiembre.



En ese caso, también Thiago también sería duda para entrar en la convocatoria de la selección española que dirige Luis Enrique, que disputará dos partidos del grupo A2 de la Liga de las Naciones a final del próximo mes.



El combinado nacional se jugará sus opciones de pasar a la final a cuatro de este torneo con enfrentamientos ante Suiza en casa, el 24 de septiembre, y ante Portugal en Oporto tres días después.



A pesar de los problemas físicos que arrastra Thiago, a los que se unen también los de los centrocampistas Alex Oxlade-Chamberlain y Curtis, Kloop consideró que tiene cubiertas sus necesidades en la media.



"Estoy contento con la fortaleza, la cantidad y la calidad de mi equipo. Ahora es cuestión de saber cuánto tiempo estarán de baja y qué soluciones tenemos", explicó el técnico "red".



Entre esas opciones, Kloop reconoció que el Liverpool puede buscar refuerzos en el mercado, pero "no para traer a cualquier jugador", sino para fichar a "un jugador" en particular.