El Manchester United anunció en un comunicado que ha "iniciado los pasos apropiados" en respuesta a la entrevista que Cristiano Ronaldo concedió a Piers Morgan en la que criticó a todos los estamentos del club incluyendo entrenadores, directiva y compañeros.



Tras la incendiaria entrevista del astro portugués, en la que aseguró que el United necesita una reestructuración, que no respeta a Erik Ten Hag y que se siente traicionado por el equipo, el club inglés tomó asesoramiento legal para ver de qué forma puede afrontar esta situación.



Leyendas del club, como Gary Neville (al que Cristiano también atacó en esta entrevista), han pedido al United que despida al portugués, por criticar abiertamente al conjunto de Old Trafford.



Los medios ingleses también han especulado en los últimos días con la posible multa económica a la que podría enfrentarse Cristiano, que tiene muy difícil volver a vestirse con la camiseta de los 'Diablos Rojos'.



"No haremos más comentarios hasta que este proceso concluya", finalizó el United en un escueto comunicado.