A tres días de recibir al Atlético de Madrid en la Liga de Campeones, el Manchester City no se amedrentó ante la presión del Liverpool y venció al Burnley para estar, una jornada más, al frente de la Premier League (0-2).

Los de Pep Guardiola cogieron el liderato en la jornada seis y no lo han soltado pese a que el Liverpool disfrutó del primer puesto durante unas horas, el tiempo que transcurrió entre que los 'Reds' se impusieron al Watford y el City respondió ante el Burnely.



El City no tardó ni cinco minutos en desembarazarse de la presión con un golazo de Kevin de Bruyne. El belga culminó una jugada colectiva del City, que empezó en el centro del campo, siguió en la banda izquierda con un centro de Joao Cancelo para Raheem Sterling y selló el inglés con una dejada para que De Bruyne la pusiera en la escuadra.



En el minuto 25 Ilkay Gündogan aumentó la ventaja hacia el 0-2 y la victoria en Turf Moor estaba más que clara.



El City ahorró esfuerzos en la segunda parte y certificó un triunfo que les devuelve al liderato y evita distracciones antes del vital duelo de Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid en el Etihad Stadium.



Los de Guardiola entran ahora en sus dos semanas más comprometida de la temporada. El martes recibirán a los rojiblancos, el domingo al Liverpool, con un punto de ventaja sobre los 'Reds', y el miércoles siguiente visitarán el Wanda Metropolitano para definir o no el pase a semifinales de la Champions. Para coronar estos catorce días, el sábado 16 se medirán al Liverpool en las semifinales de la FA Cup.



El Burnley, al que aprieta el descenso, se queda penúltimo en la tabla con 21 unidades, a cuatro de la salvación.