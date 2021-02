EFE

El Brighton & Hove Albion, de la Premier League inglesa, confirmó este lunes el fichaje del ecuatoriano Moisés Caicedo, de 19 años, por cuatro temporadas y media, hasta junio de 2025.

La contratación del centrocampista del Independiente del Valle ha sido una de las más disputadas en el mercado de invierno de la liga inglesa, después de que se llegase a vincular a Caicedo con clubes del potencial del Manchester United.

Finalmente el joven recalará en un Brighton que marcha decimoséptimo en la tabla, un puesto por encima del descenso, y que este domingo obtuvo un vital triunfo (1-0) frente al Tottenham de Jose Mourinho.

✍️ Albion have completed the signing of Moises Caicedo on a contract until June 2025 from Ecuadorian top-flight side Independiente del Valle!



A̷n̷n̷o̷u̷n̷c̷e̷ ̷C̷a̷i̷c̷e̷d̷o̷



𝗖𝗮𝗶𝗰𝗲𝗱𝗼 𝗮𝗻𝗻𝗼𝘂𝗻𝗰𝗲𝗱 😁



🤝 @firsttouchgames#BHAFC 🔵⚪