EFE

El Arsenal del español Mikel Arteta se impuso este miércoles en el derbi londinense al West Ham (2-0), lo que le permite instalarse en la 'zona Champions', de la que sale el conjunto de David Moyes.

¡Descarga la app de beIN SPORTS y llévanos a todas partes! Recibe información de último momento, todo nuestro contenido y el mejor seguimiento de tus ligas favoritas en tu dispositivo IOS o Android.



Una diana del brasileño Gabriel Martinelli al inicio del segundo periodo reflejó la superioridad que habían mostrado en la primera parte los 'gunners', que pudieron aumentar su ventaja con un penalti que además significó la expulsión del checo Vladimir Coufal, pero el meta polaco Lukasz Fabianski detuvo el lanzamiento del francés Alexandre Lacazette. Tuvieron que esperar a hacerlo al final, por medio de Emile Smith Rowe.



Esta victoria concede al Arsenal por el momento la iniciativa en la cerrada lucha por la cuarta plaza, con 29 puntos, uno más que el West Ham, aunque el Manchester United y el Tottenham, quinto y sexto, han jugado menos partidos.



El Wolverhampton puso fin a su mala racha de cuatro partidos sin ganar merced a un gol del marroquí Romain Saiss (m.46+) que le dio el triunfo en el Amex Stadium ante el Brighton de Rober Sánchez y Marc Cucurella (0-1), que no gana en Premier desde el 19 de septiembre.



También sigue en horas bajas el Southampton pese a empatar en el feudo del Crystal Palace (2-2), que frustró la remontada del conjunto que dirige el austríaco Ralph Hasenhutti.



El marfileño Wilfried Zaha estrenó el marcador en los primeros compases (m.2), pero el Southampton se repuso con dos goles en el espacio de cuatro minutos. Un tanto del especialista en golpes francos, James Ward-Prowse (m.32), y una diana del albanés Armando Broja (m.36) alimentaron las opciones de los visitantes.



En cambio, el Crystal Palace frustró dicha reacción y con un tanto del ghanés Jordan Ayew (m.65) salvó uno de los puntos en litigio en Selhurst Park.



El encuentro entre el Burnley y el Watford, que también se iba a disputar este miércoles, fue suspendido por un brote de covid en el equipo londinense.



Es el tercer partido de esta Premier League que se suspende por covid, todos en la última semana. No se ha podido jugar el Brighton-Tottenham Hotspur y el Brentford-Manchester United, además de que los 'Spurs' pidieron el aplazamiento de su partido de este jueves contra el Leicester City, pero la Premier League lo rechazó.



Según confirmó la Premier League, el Watford no tenía suficientes jugadores disponibles del primer equipo para disputar el partido.