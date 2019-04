Manchester City en la lucha por la primera plaza

EFE



El Manchester City ganó por 2-0 al Cardiff y se mantiene en la lucha por la primera plaza de la Premier inglesa, mientras que el Chelsea, con goles de Giroud, Hazard y Loftus-Cheek, y el Tottenham también ganaron al Brighton (3-0) y al Crystal Palace (1-0), respectivamente.



El Manchester City, que había ganado todos sus partidos en casa (10) durante 2019, siguió con su buena racha en el Etihad Stadium ante el Cardiff en el partido correspondiente a la jornada 33. Lo hizo, en parte, gracias a su potente arranque de partido.



PEP 💬 “Zinchenko es muy importante para nosotros”.



“Sabe cómo queremos jugar, pero las cosas van como van”.



“Danilo pelea en esa posición, pero no es su posición natural. Encontraremos una solución”.



💙 2-0 🔵 #MCICAR pic.twitter.com/JWI6F2FRry — Manchester City (@ManCityES) April 3, 2019



Los 'citizen' han marcado un total de 17 goles en los primeros 15 minutos de juego. Esta vez, el centrocampista belga Kevin De Bruyne solo tardó 6 minutos en poner el 1-0 y, a título personal, firmó su segundo gol en liga en los últimos doce meses, a pase de Aymeric Laporte.



Sin David Silva, Bernardo Silva, Sterling ni el 'Kun' Agüero, tocado, fueron el extremo alemán Leroy Sané, que anotó su decimoquinto tanto en lo que va de curso, y el joven Phil Foden quienes canalizaron el caudal ofensivo de su equipo.



Los 'sky blue' registraron momentos en los que acumularon el 80% de la posesión ante un Cardiff que, con 28 puntos, seguirá compitiendo por salir de la antepenúltima posición de la tabla.



Oleksandr Zinchenko abandonó el choque con molestias en la parte posterior del muslo derecho y el lateral brasileño Danilo dejó la banda derecha, que pasó a ocupar Kyle Walker, para suplirle.



De no recuperarse el ucraniano, el Manchester City tendrá una baja importante en esa zona para la ida de cuartos de final de la Liga de Campeones de la próxima semana ante el Tottenham, pues el francés Benjamin Mendy no se ha recuperado y Fabian Delph sigue lesionado.



El Chelsea, que todavía no ha perdido en Stamford Bridge en liga durante 2019, siguió con su tradición ante el Brighton -choque de la jornada 27- gracias a los tantos del francés Olivier Giroud, que no marcaba en competición doméstica desde el mes de noviembre, Eden Hazard, que ya suma 14 en Premier, y Ruben Loftus-Cheek.



El delantero galo convirtió un pase del inglés Hudson-Odoi, que sólo tardo 38 minutos en rentabilizar su primera titularidad en Premier League con el Chelsea: asistió, convirtiéndose en el jugador más joven en hacerlo esta temporada en liga. Con ella, el joven extremo ha participado en nueve goles en sus últimas nueve titularidades en todas las competiciones, sumando cuatro tantos y cinco asistencias.



Tras la derrota en Londres, el Brighton, en el que su capitán, el español Bruno Saltor, disputó todo el partido, no consigue desmarcarse de la puntuación (33 puntos) que comparte con Southampton y Burnley y se mantiene decimoquinto en la tabla de clasificación. Kepa Arrizabalaga y César Azpilicueta fueron titulares, aunque el defensa fue sustituido en el minuto 73 por Davide Zappacosta.



Por su parte, el Tottenham se impuso al Crystal Palace tras un disputado encuentro y rompió su peor racha en liga desde 2012 (cuatro derrotas y un empate) en el estreno del Tottenham Stadium.



El atacante coreano Heung-Min Son inauguró el nuevo estadio de su equipo, gracias a una asistencia del centrocampista danés Christian Eriksen, la número 59 en sus 200 partidos con los 'spurs', registros solo superados por Cesc Fàbregas (66), David Beckham (62), Thierry Henry (61) y Dennis Bergkamp (60). El propio Eriksen selló la victoria con el segundo tanto, anotado con la izquierda desde dentro del área.



Con esta derrota, el Crystal Palace finaliza con su buena racha como visitante, en la que solo había perdido uno de sus últimos seis