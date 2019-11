La federación inglesa no sancionará a Guardiola por sus quejas ante el Liverpool

EFE

La federación inglesa de fútbol (FA, por sus siglas en inglés) no sancionará al entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, por sus quejas a los árbitros en el partido que enfrentó a su equipo con el Liverpool.

El técnico español se enfadó y gesticuló airadamente después de que no pitaran a favor de su equipo lo que él entendió que eran dos penaltis claros por mano de jugadores del Liverpool.

Pep Guardiola is not happy 😡



📺 Watch live now on Sky Sports PL or follow here: https://t.co/tIbipDtyYB pic.twitter.com/QBF18Z29mv