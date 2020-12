El Leeds de Bielsa se lleva un 2-6 ante el Manchester United

EFE

El Manchester United le amargó la vuelta a Old Trafford a Marcelo Bielsa con una goleada de escándalo (6-2) que se quedó corta incluso para la cantidad de ocasiones que hubo en el encuentro.

Los 'Diablos Rojos' dejaron el choque sentenciado en poco más de media hora con cuatro goles que sacaron a relucir las carencias defensivas del Leeds.

A los 69 segundos, abrió el marcador Scott McTominay con un disparo raso desde la frontal y apenas un minuto después hizo el segundo, convirtiéndose en el primer futbolista en la historia de la Premier League en marcar dos goles en tres minutos.

Le siguió en la goleada Bruno Fernandes, con un remate fuerte tras un corte dentro del área, y Victor Lindelof, en un córner, para poner el 4-0.

Como esperanza para el Leeds, recortó distancias de cabeza en un córner Liam Cooper justo antes del descanso.

Y fue David de Gea el que evitó que la remontada del Leeds fuera a más, con un par de buenas intervenciones ante Raphina.

Las paradas del español permitieron al United mantener la ventaja y golpear a la contra, encontrando el quinto gol con Daniel James y el sexto en un penalti transformado por Fernandes.

💬 Marcelo gives his thoughts on the game at Old Trafford pic.twitter.com/vQIFKthH3D