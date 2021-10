De Gea y la presión que existe en el United

EFE

David de Gea, portero del Manchester United, habló sobre la salud mental de los futbolistas y dijo que al máximo nivel, "la presión es máxima" porque están bajo lupa constantemente.

El guardameta español fue protagonista de un documental especial de la plataforma DAZN estrenado este viernes en el que se ahonda en el aspecto mental de los futbolistas, junto a otras estrellas de la Premier League como Rúben Dias, del Manchester City, y Thiago Alcántara del Liverpool.



"Cuando juega al más alto nivel, la presión es máximo. Estás bajo lupa constantemente y no es fácil estar ahí al 100 %, dijo De Gea, que este fin de semana se medirá al Tottenham Hotspur en la Premier en un partido que es clave para el futuro de Ole Gunnar Solskjaer.



Thiago, que ha vuelto esta semana a los entrenamientos con el Liverpool, reclamó una mayor información sobre salud mental para los futbolistas, para que estén al tanto desde sus inicios en el deporte.



"Como he mamado el fútbol desde pequeñito, siempre me ha gustado la presión que conlleva el deporte de élite. Pero es cierto que no nos dan toda la información de la vida que necesitamos acerca de todo el aspecto psicológico", apuntó el centrocampista.



Sergi Canós, del Brentford, también participó en el documental de DAZN y manifestó lo que ha ido aprendiendo con el paso de los años sobre el aspecto psicológico.



"Yo no creía en estas cosas. Yo no creía en necesitar un psicólogo. Yo pensaba que eso era cosa de locos. Pero me he dado cuenta de que estas cosas son importantes para todo el mundo… La mente la tenemos que entrenar, y no se entrena", añadió Canós, que es titular habitual en el equipo de Thomas Frank.