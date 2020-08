Verstappen gana el GP de Silverstone en el 70 Aniversario de la Fórmula 1

EFE

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) ganó el Gran Premio del 70 Aniversario de la Fórmula Uno en Silverstone (Reino Unido) con una gran estrategia de neumáticos que le dio su primer triunfo del año por delante de los Mercedes del británico Lewis Hamilton y el finlandés Valtteri Bottas.

Verstappen rompió la hegemonía de Mercedes y sumó la novena victoria de su carrera gracias a su acertada decisión de acabar la clasificación de ayer con neumático duro, lo que le permitió tener un mayor aguante de sus ruedas durante la carrera de este domingo respecto a los dos Mercedes, que calzaban gomas de compuesto medio.

Leading the race - but never too busy to look out for his buddy 😇 😉#F170 🇬🇧 #F1 @Max33Verstappen pic.twitter.com/iu8knrBiqH