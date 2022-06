Catalina Uribe

Tras el fracaso en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, Colombia ya piensa en la Copa del Mundo de 2026 y por eso presentó al argentino Néstor Lorenzo como el reemplazo de Reinaldo Rueda en su banquillo.



A pesar de su poca experiencia como DT, pues sólo ha dirigido al FBC Melgar peruano, no es un desconocido para los cafeteros, ya que fue el asistente que acompañó a José Pékerman cuando los llevó a Brasil 2014 y a Rusia 2018.



Pero, ¿es Lorenzo el indicado para dirigir los destinos de la selección colombiana?

A su favor está precisamente el hecho de que hizo parte de uno de los procesos más exitosos en la historia de este seleccionado, por lo que conoce el fútbol colombiano y a sus jugadores, lo que le permitiría cumplir su propuesta de respetar su esencia.



Esta experiencia en el proceso Pékerman le permitió no sólo conocer sino ayudar a poner en práctica dicha esencia, la cual, como el mismo Lorenzo lo afirma, se caracteriza por"el buen juego, tener una mentalidad ganadora, no sentirse menos que nadie y salir a ganar en cualquier lado y con un fútbol un poco más agresivo e intenso".



Este trabajo le permitió a Colombia, después de 16 años de ausencia, volver a un Mundial, en el cual tuvieron la mejor actuación de su historia, los cuartos de final, con el máximo goleador incluido. Además, este éxito se repitió en las segundas eliminatorias, en las que también se llegó a la Copa del Mundo.

Por otra parte, su inexperiencia como entrenador es preocupante, en especial en una selección que viene de un fracaso estruendoso bajo el mando de Rueda y de Carlos Queiroz.Además, aunque está cerca de coronarse como campeón de la Liga 1 de Perú y de clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana con el Melgar, el hecho de que esta sea su primera selección no genera mucha confianza.Sin embargo, esto no descarta que pueda tener éxito, no sólo porque ya conoce el terreno que pisa, sino porque podría repetir otras historias como las de Zinedine Zidane en Real Madrid o Lionel Scaloni con Argentina.En síntesis, pese a que su experiencia como entrenador no es muy amplia, el conocimiento de Néstor Lorenzo sobre el fútbol colombiano podría ser la clave para que su paso por la selección cafetera tenga un final feliz. Sólo resta ver si logra llevar a Colombia de nuevo a la Copa del Mundo.