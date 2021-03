Catalina Uribe

El mundo del fútbol se ha visto sacudido esta semana con los rumores de que Cristiano Ronaldo podría volver al Real Madrid en el próximo mercado de verano.



Con el fracaso en Champions League y la irregular campaña en la Serie A, que tiene a la Juventus casi sin opción de luchar por el título, el portugués parece haber perdido la motivación y estaría interesado en revivir las viejas glorias de su paso por el cuadro merengue.



Pero, ¿es una buena idea que CR7 regrese al Madrid en este momento de su carrera?





Aunque Cristiano ya es una leyenda del Real Madrid, no creo que a sus 36 años deba volver al equipo blanco pues, en general, las segundas partes no son buenas, además de que, así sus cualidades se mantengan intactas, estas son cada vez más irregulares.



Y si el desempeño no es el esperado ni por él ni por el cuadro merengue, las críticas podrían ser aún más fuertes que las recibidas actualmente en la Juve, lo que no sólo afectaría su confianza, sino que podría perjudicar su legado en el equipo.



Así mismo, si los dirigidos por Zinedine Zidane planean reforzar su ofensiva, en este momento sería más conveniente pensar en sangre nueva, como Kylian Mbappé y/o Erling Haaland, quienes no sólo son un gran aporte para el presente del equipo, sino que son una inversión para el futuro, por lo que serían más rentables.



En síntesis, un posible regreso de Cristiano Ronaldo al Real Madrid no le conviene ni a él ni a los merengues, en especial porque hay mejores opciones para reforzar el ataque blanco. Además, puede que me equivoque, pero así estemos hablando de uno de los mejores jugadores de la actualidad, nada garantiza que se repita el éxito de su primera etapa.