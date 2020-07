NFL: Protocolo de Covid-19 podría suspender pretemporada

EFE

La Liga Nacional del Fútbol Americano (NFL) trabaja con el Sindicato de Jugadores en la manera más positiva de enfrentar la vuelta a la competición en medio de la pandemia del coronavirus.



De acuerdo a una fuente cercana a la NFL, la liga habría ofrecido a los jugadores no tener que disputar ningún partido de pretemporada y además realizar a los jugadores pruebas del coronavirus durante toda la pretemporada.



Los jugadores habían estado exigiendo no jugar partidos de pretemporada este año, aunque la liga había estado en busca de celebrar dos partidos de pretemporada, en lugar de los usuales cuatro.



La propuesta de la liga a los jugadores también incluye una oferta para un mayor periodo de aclimatación, algo que también se aproxima a lo que ha propuesto el sindicato.



Los Washington Redskins anunciaron que a partir de hoy, retirarán su nombre y logo. Tanto el dueño Dan Snyder como el Coach Rivera y toda la organización trabajan en conjunto para desarrollar una nueva imagen para la franquicia. 🚨👀#NFLEspañol pic.twitter.com/4ji2QSQ2OX — NFL en Español (@NFLEspanol) July 13, 2020





Sin embargo, el sindicato todavía no ha informado si aceptará la propuesta.



Mientras, en lo que están de acuerdo ambas partes es en que los jugadores puedan someterse a pruebas diarias por COVID-19 como parte de su protocolo para enfrentar la pandemia al tiempo que se prepara la apertura de los campamentos de entrenamiento a lo largo del siguiente par de semanas.



El doctor Allen Sills, jefe médico de la liga, dijo que el acuerdo entre la NFL y el sindicato requeriría pruebas diarias por COVID-19 durante las primeras dos semanas del campamento de entrenamiento.



Luego de esas dos semanas, si la tasa de positivos se mantiene por debajo del 5 por ciento, la liga pasaría a realizar pruebas solamente cada segundo día.



Si la tasa de positivos no se mantiene por debajo del 5 por ciento, entonces seguirían las pruebas diarias hasta que caiga por debajo de ese número.



Si en cualquier punto durante el campamento de entrenamiento, la tasa de positivos supera el 5 por ciento, eso obligaría un regreso a las pruebas diarias.

Dak Prescott se unirá a Drew Brees (2005 SD) y Kirk Cousins (2016-17 WAS) como los únicos QBs en haber jugado una temporada bajo la etiqueta de jugador franquicia.



- Ninguno llegó a playoffs

- Brees firmó con Saints en 2006 y Cousins con Vikings en 2018.



¿Qué pasará con Dak? pic.twitter.com/hknB1gEFOD — NFL en Español (@NFLEspanol) July 17, 2020





"Se trata de trabajo en progreso", comentó Sills. "No hay línea de meta cuando se trata de la salud y seguridad, y creo que estos protocolos son documentos que viven y respiran, lo que significa que cambiarán a medida que recibimos nueva información. Sin duda estarán cambiando a lo largo del tiempo, que es algo que usualmente se ve en la medicina".



A su llegada a las instalaciones de los equipos por primera ocasión, los jugadores y empleados de los equipos serán requeridos a dar dos pruebas negativas antes de que se les permita la entrada.



Básicamente, se llega el primer día a someterse a una prueba, luego, a casa. Luego se llega al segundo día para otra prueba, y a casa. Si ambas regresan negativas, se puede ingresar al edifico hasta el día siguiente para el trabajo.



"Reconocemos que conforme jugadores, entrenadores y empleados lleguen van a venir de todas partes del país, y en algunos casos, del mundo", expresó Sills. "Así que queremos hacer las cosas lentamente, aquí".



Sills explicó que las reglas en torno a las pruebas -y el límite del 5 por ciento- aplicaría a todos los empleados de nivel 1 y 2 a lo largo de la liga.



Un memorando del 7 de junio enviado a los 32 equipos por parte de la liga definió a los empleados de nivel 1 como todos los jugadores y personal necesario que debe tener acceso a los jugadores.



Los empleados de nivel 2 fueron definidos como "otro personal esencial que podría tener que estar en proximidad con los jugadores y otros individuos del nivel 1, que podrían necesitar acceso a áreas restringidas".

Isaac Alarcón camino a su nueva casa ✈️ #DallasCowboys https://t.co/YSkthwwulZ — Somos Cowboys (@SomosCowboys) July 20, 2020





Sills también dijo que la expectativa a nivel de la liga es que las pruebas regresen dentro de 24 horas con los resultados ya conocidos.



La NFL ha contratado a BioReference Laboratories para encargarse de las pruebas, y ha dicho en múltiples ocasiones a lo largo de los últimos meses que desea mantenerse responsable en el sentido de no ocupar una porción demasiado alta de las pruebas disponibles en cualquiera de sus mercados.



"Cualquier decisión que tomemos, ya sea con las pruebas o el seguimiento o los tratamientos o los partidos, deseamos cerciorarnos de que no tendremos un impacto negativo en la situación de salud pública general", reiteró Sills.



El máximo responsable médico de la NFL subrayó que "eso es especialmente verdad cuando se habla de las pruebas. Hemos tenido discusiones extensas, y siguen, con múltiples partes respecto a ese asunto. Hemos discutido en profundidad con nuestro proveedor de pruebas para cerciorarnos de no causar un impacto negativo en sus negocios".



El acuerdo refleja un compromiso entre los jugadores, que habían estado buscando pruebas diarias como condición para un regreso al trabajo, y los dueños, que deseaban pruebas cada segundo día.



La liga y el sindicato están en negociaciones desde la pasada semana por la noche respecto a otros asuntos, incluyendo el número de partidos de pretemporada, detalles del periodo de aclimatación para jugadores una vez que reporten al campamento.



Además de permitir la opción de no competir los profesionales que no se encuentren cómodos durante la pandemia, o que tengan una condición médica de alto riesgo