EFE

El Chelsea inglés se impuso este sábado por 2-1 al brasileño Palmeiras, en una equilibrada final disputada en Emiratos Árabes Unidos, en la que conquistó el título del Mundial de Clubes que no había podido conseguir hace una década cuando lo perdió ante otro rival de Brasil, Corinthians.

Los goles del campeón de Europa fueron convertidos por el belga Romelu Lukaku y el alemán Kai Havertz, de penalti, mientras que Raphael Veiga, también desde los 11 metros, descontó para Palmeiras.



Los 2 equipos llegaron a la final con la frustración de haber perdido el título en ediciones anteriores.



Chelsea cayó en 2012 justo ante el brasileño Corinthians, histórico rival de patio del Palmeiras, mientras que el "Verdao" de Sao Paulo, que el año pasado fue eliminado en la semifinal, perdió en 1999 ante el inglés Manchester United en la Copa Intercontinental, que fue sustituida por el Mundial de Clubes.



Para esta final, Chelsea pudo contar en el banquillo con el técnico alemán Thomas Tuchel, quien cumplió una cuarentena tras haber dado positivo para covid-19 en Londres, se recuperó y consiguió llegar en la víspera a la capital emiratí.



El portero senegalés Edouard Mendy, quien disputó y ganó con su país la Copa Africana de Naciones, se reintegró al equipo y fue alineado como titular, en sustitución del español Kepa Arrizabalaga, que actuó en la semifinal (1-0) frente al equipo saudí Al-Hillal de Riad, campeón asiático.

Tuchel, además del cambio de portero, alineó a Mason Mount, Callum Hudson-Odoi y al francés N'Golo Kantú en los lugares del ítalo-brasileño Jorginho, del marroquí Hakim Ziyech y del español Marcos Alonso.



Por el Palmeiras, el técnico portugués Abel Ferreira mantuvo a los mismos 11 titulares que en la semifinal derrotaron por 2-0 al club egipcio Al-Ahly de El Cairo, campeón africano.



El partido, con mayoría de hinchas del Palmeiras en la tribuna, comenzó movido, con ataques y respuestas de lado y lado, pero con el pasar de los minutos el Chelsea lució más suelto, principalmente por el empuje desde la primera línea del experimentado zaguero brasileño Thiago Silva y en los tiros libres.



Pero el Palmeiras no fue tímido y arriesgó también en los contragolpes, casi siempre impulsado por la potencia del delantero Rony, que no consiguió definir.



En el primer tiempo, el Chelsea perdió por lesión a Mount, quien fue relevado por el creativo estadounidense Christian Pulisic.



Al comienzo del segundo tiempo, cuando se volvían a acomodar los equipos, Hudson-Odoi se proyectó por izquierda y Lukaku superó en el salto a Luan para conectar de cabeza y poner el 1-0 parcial a los 54 minutos.



El conjunto paulista no bajó la guardia y en un ataque el defensa rival Thiago Silva desvió con la mano un balón que sería para el zaguero y capitán paraguayo Gustavo Gómez. Con el apoyo del VAR el árbitro australiano Chris Beath sancionó el penalti que fue convertido por Raphael Veiga en el minuto 63.



En la prórroga, a los 98 minutos, el reserva alemán del Chelsea Timo Wermer estrelló un remate en el travesaño de la portería defendida por Wéverton.



El gol del triunfo para los "Blues" llegó también por la vía del VAR que alertó al árbitro Beath sobre una cuestionada mano en el área de Luan y en el cobro Havertz decretó el 2-1 a los 116 minutos de juego.



Con otra intervención del VAR, el zaguero Luan fue expulsado a los 120 minutos por una falta alevosa sobre Havertz.



En el conjunto suramericano actuaron los 120 minutos el uruguayo Joaquín Piquerez y Gómez, mientras que el colombiano Eduard Atuesta entró en los minutos finales.



Por el equipo inglés fueron titulares Thiago Silva y el español César Azpilicueta. El también ibérico Saúl Ñíguez entró en acción para el segundo tiempo.