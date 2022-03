EFE

75.000 espectadores. Entradas a más de 1.000 dólares. Son los números del Charlotte-Galaxy, que podría batir el récord de asistencia de espectadores de la MLS estadounidense con 75.000 localidades vendidas. Los Galaxy de Javier 'Chicharito' Hernández superarían el registro de Atlanta, que vendió 73.019 localidades en un encuentro de 2018.

La MLS se prepara para escribir la historia este fin de semana. El Charlotte FC, club debutante en la liga estadounidense, espera más de 75.000 espectadores y vende entradas por más de 1.000 dólares para su estreno como local en el estadio Bank Of America, en el que será el partido liguero más asistido del mundo en lo que va de 2022.



Será el Los Ángeles Galaxy del mexicano "Chicharito" Hernández y el brasileño Douglas Costa el rival del Charlotte en una tarde histórica que, aseguran a EFE fuentes de la MLS, va a batir el récord de espectadores nunca registrado en las 27 temporadas de la liga estadounidense.



HASTA 1.100 DÓLARES PARA UNA ENTRADA



La entrada más barata para acceder al Bank Of America cuesta 55 dólares, mientras que las más caras llegan a los 1.100 dólares en la plataforma de venta oficial "Ticketmaster".



Unas cantidades que aumentan si se considera que en Estados Unidos los precios indicados no incluyen los impuestos, que cambian dependiendo de cada estado y se pagan en el momento de la finalización de la compra.



Y es un dato que confirma el creciente interés del público estadounidense en el fútbol, sobre todo entre los jóvenes, en un país que, según cifras facilitadas por la MLS, invirtió más de 7.000 millones de dólares en la edificación de instalaciones para este deporte.



No faltará la bandera española en el estadio Bank Of America, pues el palmero Miguel Ángel Ramírez es el técnico del Charlotte FC y el catalán Ilie Sánchez vestirá la camiseta de los Galaxy.



Ciudad de profunda pasión deportiva, con los Hornets, propiedad de Michael Jordan, en el baloncesto, o los Carolina Panthers en el fútbol americano, en Charlotte se desató la locura para acompañar al club de "soccer" en el primer encuentro de su historia como local.



El estreno absoluto fue la semana pasada y no terminó de la mejor forma, pues el equipo de Ramírez cayó 0-3 en su visita al más preparado DC United del peruano Edison Flores y el internacional ecuatoriano Michael Estrada.



Pero podrá contar ahora con un estadio completamente lleno para alentarlo y con todas las comodidades para el aficionado.



Fue dibujado por el estudio de arquitectos estadounidense Populous, que realizó algunos de los estadios más importantes del mundo como el de Wembley, el Emirates Stadium del Arsenal y el Tottenham Stadium, en Londres, además del Yankee Stadium de Nueva York.



FÚTBOL, SOCCER Y MÚSICA



Es un coliseo que alberga habitualmente los partidos de los Panthers y que recibe a cantantes y grupos de nivel mundial como Elton John o los Red Hot Chili Peppers.



Fuentes de la MLS adelantaron a EFE que el Charlotte-Galaxy superará el récord de espectadores de la liga y dejará atrás al Atlanta United, el auténtico dominador de esta clasificación.



La Mercedes Benz Arena de Atlanta llegó a recibir 72.548 espectadores en 2019 para un partido del United contra los Galaxy.



El año anterior, en 2018, se registraron 72.243 para un United contra los Seattle Sounders y 72.035 para un United-DC United.



Ni en los "play off", las eliminatorias que entregan el título de campeón de la MLS, se registraron números como los que espera la MLS en Charlotte, pues el récord es de 73.019 espectadores en diciembre de 2018, siempre con Atlanta como protagonista.