Paul McDonough, director deportivo del Inter Miami, repasó la actualidad del club en una videoconferencia con periodistas. McDonough explicó que “estamos evaluando todo a medida que avanzamos. Estamos buscando, ya sea para incorporar jugadores este verano o incluso para el próximo enero” y señaló que “estamos constantemente evaluando y mirando a los jugadores e intentando ver cómo podemos fortalecer al equipo”.

La ventana de fichajes se cerró el pasado 5 de mayo en la MLS, pero no queda claro si se prolongará debido al tiempo que está parado el fútbol por el coronavirus. Se pronunció sobre dos grandes futbolistas que juegan en Real Madrid y Barcelona, Gareth Bale y Arturo Vidal, que se une a la lista de rumores que encabezó James Rodríguez como avanzó Goal en su dia.

Bale, un jugador excepcional

Sobre Gareth Bale, cuya continuidad en el Real Madrid volverá a estar en entredicho tras los intentos de que saliera el pasado verano, aseguró que “es un jugador excepcional” y añadió que “es un jugador con quien se nos ha vinculado y es innegable que es un gran jugador y la realidad es que tenemos dos huecos en nuestra plantilla y buscamos jugadores que sean buenos para el club y encajen con nuestras metas”.

¿Gareth Bale al Inter Miami FC?



El director deportivo Paul McDonough responde: "Es alguien con quien nos han vinculado, es un jugador excepcional, no puedo estar hablando de cada rumor. Es un gran jugador".



"Tenemos dos espacios en nuestra nómina"#MLS pic.twitter.com/INm2dil4kS — Salvador Pérez (@YoSoyChavaPerez) May 6, 2020

Cabe recordar que días atrás se dispararon los rumores cuando el propio Bale dejó la puerta de la MLS abierta al señalar que “es una liga que está creciendo y que continúa su desarrollo. Son muchos los jugadores que quieren ir allí ahora. Definitivamente, es algo que me interesaría".

Vidal, el mejor jugador

También se pronunció sobre Arturo Vidal, el futbolista del Barcelona que también vive en la rampa de salida con intereses como el del Inter y la negociación con el Barcelona por Lautaro.

“Es un jugador top, muy bien establecido, eso no hay duda” no sin proseguir recalcando que “el Inter Miami es vinculado con muchos jugadores. En algunos sí hay intereses, pero no concuerdan con nuestros objetivos o presupuesto” y finalizar diciendo que “aún estamos evaluando opciones de un par de jugadores que puedan encajar y que será interesante el impacto en los mercados de fichajes tras las pérdidas por la pandemia”.