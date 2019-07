James Harden se convierte en accionista del Dynamo

EFE

La superestrella de los Rockets de Houston, el escolta James Harden, compró una participación minoritaria en el grupo de inversión que controla el Houston Dynamo de la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos (MLS), el equipo femenino del Houston Dash del NWSL y el estadio BBVA.



"Estoy muy entusiasmado con la oportunidad de unirme al grupo de propietarios de Houston Dynamo y Houston Dash y me enorgullece ser parte de un club con una historia importante y un gran futuro", destacó Harden en un comunicado emitido este jueves en el sitio web del equipo tejano.



"Houston es mi hogar ahora, y vi esto como una forma de invertir en mi ciudad y expandir mis intereses comerciales al mismo tiempo", valoró Harden.

"El fútbol en general, y especialmente la MLS, ha surgido de manera imparable en este país y lo he visto durante toda mi vida", agregó.



Harden dijo ser un fanático del deporte del fútbol (soccer en Estados Unidos) durante varios años y sabía de la gran afición que hay en Houston, por lo que su decisión de invertir en las acciones del Dynamo, cuando tuvo la oportunidad, fue algo fácil.



La estrella de Rockets ha comprado una participación del cinco por ciento en el grupo de inversión dueño del Dynamo, Dash y BBVA Stadium, donde juegan ambos equipos, y que están valorados en 475 millones de dólares.



El siete veces All-Star de la NBA, que firmó un contrato garantizado de 228 millones con los Rockets en 2017, se une a un grupo de propietarios que incluye al dueño mayoritario Gabriel Brener, la leyenda del boxeo y promotor Oscar De La Hoya, el socio gerente de White Deer Energy, Ben Guill.



También forma parte del grupo el inversor de Portland, Jake Silverstein, con sede en Oregón. Se espera que todos permanezcan en el grupo de inversores Dynamo/Dash/BBVA Stadium.



"Estamos encantados de darle la bienvenida a James a nuestro club. Es un icono en la comunidad de Houston, y no solo es un gran jugador de baloncesto, sino que tiene una mentalidad extremadamente inteligente y hábil para los negocios", destacó Brener.



"James brindará una perspectiva única a nuestro grupo de propietarios, y espero escuchar sus pensamientos y opiniones sobre el club en el futuro".



De La Hoya, quien fundó Golden Boy Promotions en 2002, dijo que el éxito de Harden como atleta también lo ayudará en los negocios.



"James ya está en la cima en su deporte, por lo que es natural querer enfrentar nuevos desafíos más allá de la cancha", comentó De La Hoya.



"Él conoce el impulso y la determinación que se necesita para ser el mejor de todos, y estoy emocionado de que va a llevar esa actitud a nuestro club", prosiguió.



Brener adquirió la participación de control en Dynamo de los propietarios anteriores AEG en 2015 después de haber invertido por primera vez en el Dynamo en 2008. BBVA Stadium abrió sus puertas en 2012 y el grupo de propietarios más tarde compró NWSL en 2013.



Sin embargo, el rendimiento deportivo en los últimos años no ha sido el mejor por parte del Dynamo, aunque la pasada temporada se proclamó por primera vez campeón de la US Open Cup, que le dio opción a competir en la Liga de Campeones de la Concacaf