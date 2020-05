EFE

El Olympique de Marsella anunció este martes que ha propuesto a su entrenador, el portugués André Villas-Boas, la ampliación de su contrato dos temporadas más, pese a que el técnico ha mostrado su interés en dejar el club tras la destitución del director deportivo, Andoni Zubizarreta.



Muy apreciado por la grada, el técnico luso, de 42 años, logró clasificar al equipo para la Liga de Campeones esta temporada pero dejó claro que su continuidad estaba ligada a la de Zubi.



La pasada semana, el club hizo oficial la salida del exportero español del puesto de director técnico, lo que multiplicó los rumores de dimisión del entrenador, contratado a principios de esta temporada.





El diario "L'Équipe" publicaba este martes que el entrenador, que actualmente se encuentra cerca de Oporto, no piensa seguir en el club tras la salida de Zubizarreta.



El Marsella emitió posteriormente un comunicado en el que aseguraba que ha propuesto Villas-Boas seguir hasta 2023, dos temporadas más además de la que le queda de contrato, con una tercera suplementaria en opción si el equipo logra clasificarse ese año para la Liga de Campeones.



El club quiere así proponer al extécnico del Chelsea una continuidad que no ha tenido en su banquillo en los últimos 20 años, en los que, afirma, se han sucedido 24 técnicos.



Si acepta, Villas-Boas sería el tercer entrenador con al menos cuatro años de contrato en el Olympique, tras el actual seleccionador francés, Didier Deschamps, y el técnico del Lyon, Rudi Garcia.



El club se enfrenta, además, a un momento de dificultades financieras, con la obligación de vender jugadores y poco margen para fichar para no contravenir las condiciones del equilibrio financiero de la UEFA