EFE

Un gol a última hora de Yoann Touzghar dio el empate al Troyes y evitó la victoria que tenía encarrilada el Olympique Marsella del argentino Jorge Sampaoli (1-1) que perdió una buena ocasión de asentarse en el segundo lugar de la Ligue 1 después del tropiezo el sábado del Niza.

Dos partidos sin ganar arrastra el conjunto de Sampaoli que no supo cerrar el duelo con un rival amenazado por el descenso, en el Stade de l'Aube.



El Marsella se puso en ventaja a la media hora cuando una falta dentro del área de Mama Balde fue sancionada con un penalti en contra el equipo local. Dimitry Payet no falló desde los once metros.

✨ La temporada de @dimpayet17:



1⃣1⃣ goles + 1⃣1⃣ asistencias

2⃣2⃣ goles en los que ha participado

3⃣3⃣ partidos



🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/I9t2q65TZu — Olympique de Marseille 🇪🇸🇦🇷🇲🇽 (@OM_Espanol) February 27, 2022

No cerró el compromiso el cuadro visitante ante el Troyes, cada vez más empeñado en neutralizar la desventaja. El premio para los locales llegó en el minuto 90 cuando un pase de Youssouf Koné fue aprovechado por Yoann Touzghar para batir al español Pau López.



El marcador deja al Marsella en el segundo lugar de la Ligue 1 pero con un solo punto de distancia respecto al Niza que el sábado igualó contra el Estrasburgo. Al Troyes le saca de la zona de descenso. Marca la permanencia. EFE