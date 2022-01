EFE

Con once bajas en su plantilla y Sergio Ramos en el banquillo, el París Saint Germain sobrevivió en Lyon (1-1) de donde salió con un punto gracias al empate obtenido por el alemán Thilo Kehrer a un cuarto de hora del final.



El conjunto de Mauricio Pochettino, que en febrero se medirá al Real Madrid en la Liga de Campeones, sufrió para evitar la derrota ante un rival en horas bajas que no gana desde que se impuso en Montpellier en noviembre pasado.

El líder de la Ligue 1 dejó entrever sus carencias defensivas. No fue suficiente con Kylian Mbappe que asumió la condición de líder y que se encontró con el palo en dos ocasiones.



Fue el parisino el principal argumento del PSG que no pudo contar ni con Messi, ni con Neymar, Julian Draxler, Gianluigi Donnaruma, Ángel Di María, Lanvin Kurzawa y Danilo, con covid algunos y lesionados otros, y tampoco con el senegalés Idrissa Gueye y el marroquí Achraf Hakimi, citados con sus selecciones para disputar la Copa África.



Formó el conjunto de Pochettino con Keylor Navas, Colin Dagba, Marquinhos, Presnel Kimpembe y Nuno Mendes en defensa, con Leandro Paredes, Marco Verratti y Ander Herrera en el centro del campo y Georginio Wijnaldum, Kylian Mbappe y Mauro Icardi como jugadores de ataque.

El Lyon supo jugar a su adversario, desequilibrado en el juego y que propició grandes espacios. Lo aprovechó el conjunto de Peter Bosz que a los siete minutos aprovechó un gran pase, desde el centro del campo, del brasileño Bruno Guimaraes que recogió su compatriota Lucas Paquetá que dejó en evidencia a los centrales visitantes y que efectuó un disparo cruzado que superó a Keylor Navas.



El choque se convirtió en un monólogo del París Saint Germain, volcado sobre la meta de Anthony Lopes. Pudo empatar Mbappe justo antes del intermedio pero su tiro dio en el poste.

El afán atacante propició peligrosos contraataques que no llegó a aprovechar el Lyon y que hubieran sentenciado el partido.



Pochettino no movió el banquillo hasta el minuto 70 con la entrada del alemán Thilo Kehrer por Colin Dagba y de Xavi Simons en lugar de Leandro Paredes. Cinco más tarde encontró el empate en una acción de fortuna. Un centro desde la izquierda de Mendes llegó al otro lado del área. Allí estaba Kehrer que disparó, el balón dio en un defensa y alcanzó la red tras superar a Lopes.



Mbappé se encontró otra vez con el palo. Ejecutó una falta lateral que se estrelló en el poste. Pudo poner al líder por delante.



A ocho del final el técnico argentino decidió dar entrada a Eric Dina y quitó a Wijnaldum. Pero no dio tiempo para culminar la remontada.



El París Saint Germain se quedó sin dos puntos. Solo ha ganado uno de sus últimos cinco encuentros de la Ligue 1. Los otros cuatro los ha empatado. Es líder con once puntos de ventaja sobre el Niza y el Marsella. El liderato no peligra.



El Lyon, en mitad de la tabla, fuera de Europa, eleva a cinco sus partidos sin ganar. Arrastra cuatro igualadas consecutivas.