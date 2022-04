Con información de EFE y ES.PSG.FR

El entrenador del PSG, Mauricio Pochettino, lamentó la falta de apoyo de los aficionados parisinos en la victoria de su equipo sobre el Olympique de Marsella en Le Classique.

"En los últimos partidos, en especial después de la Champions, nuestros fans han expresado su enfado. Yo siempre dije que hay libertad de expresión, hay libertad para expresar, pero yo digo que en un partido me gustaría tener a nuestra gente de nuestro lado apoyando como siempre. Lamentablemente no es así y eso no lo podemos cambiar", aseguró Pochettino en la rueda de prensa posterior al partido.

Un penalti transformado por Kylian Mbappe y un golazo de Neymar decidieron el clásico francés favor del París Saint Germain que se sitúa a orillas de un nuevo título de la Ligue 1.



El conjunto de Mauricio Pochettino aventaja ahora en quince puntos al cuadro marsellés, todavía segundo en la clasificación, con solo seis jornadas por jugar.

En lo que se refiere al partido, el DT afirmó que "siempre es difícil jugar el Clásico, pero ganar era lo más importante, llevarnos 3 puntos y tener una diferencia de 15 puntos con ellos. Es bueno terminar la temporada de una buena manera. ¿La rotación? No es fácil, pero lo intentamos. Lo más importante es estar todos juntos e intentar jugar y desarrollar lo mejor para el club".

Además, Pochettino insistió en la importancia que tiene para el PSG el ganar su décima Ligue 1, a pesar de lo que piensen los aficionados. "Para mí que el club pueda optar por una décima liga en la historia es algo importante, no es algo que subestimo. Estamos con la posibilidad de ganar la décima y creo que estando todos juntos se puede conseguir de la mejor manera. Es una pena que no podamos compartir esa alegría todos juntos", concluyó.