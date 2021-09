GOAL

El primer partido de Lionel Messi en el Parque de los Príncipes no terminó como el argentino hubiera deseado. En su primera presentación en la casa de Paris Saint-Germain, Leo comenzó como titular y tuvo una buena primera parte, pero en el complemento, a falta de 15 minutos para el final, Mauricio Pochettino decidió reemplazarlo y al rosarino no le gustó nada el cambio: su gesto de incredulidad hacia el entrenador cuando se dirigía al banco de suplentes dio la vuelta al mundo.

Tras ver su número en el cartel luminoso, Messi se retiró del campo cabizbajo y, tras pasar junto a Pochettino, en lugar de devolverle el saludo que le ofrecía el entrenador, le reprochó la decisión con una mirada de incomprensión por la variante realizada. Luego, se sentó en el banco junto a Leandro Paredes, siempre con gesto adusto, y allí se quedó hasta el final, en una actitud que no cambió ni siquiera cuando Mauro Icardi marcó el agónico tanto del triunfo del conjunto parisino.

Tras el encuentro ante el Lyon, el entrenador rosarino fue lógicamente consultado por la decisión y su respuesta fue que "le pregunté cómo estaba y me dijo que 'bien, no hay problema'. Eso es lo que nos dijimos. Todo el mundo sabe que es un gran jugador, pero tenemos cinco cambios y estamos para tomar decisiones", para agregar que "tenemos que tomar decisiones, en el grupo y luego en el partido, pensando en lo mejor para el equipo y para cada jugador. A veces las decisiones son positivas o no, pero por eso entrenamos. Puede que les guste o no".